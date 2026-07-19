kókayné lányi mariettalannert juditnaderi zsuzsannaoktatás és gyermekügyi minisztérium
Belföld

Lannert Judit minisztériuma egyeztetett az Országos Diáktanáccsal

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 19. 08:50
Adrián Zoltán / 24.hu

A héten fogadtuk az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumban az Országos Diáktanács tagjait, akik az ország minden részéről érkeztek, hogy megosszák tapasztalataikat, javaslataikat és elképzeléseiket

– számolt be Facebook-bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, aki szerint az oktatás jövőjét a diákokkal együttműködve kell a minisztériumnak formálnia.

A megbeszélésen Kókayné Lányi Marietta közoktatási államtitkár és Náderi Zsuzsanna, a szakképzésért, felnőttkori tanulásért és ifjúságpolitikáért felelős államtitkár egyeztetett a diákokkal arról, hogyan lehet az Országos Diáktanácsot a lehető leghatékonyabb párbeszédfórummá fejleszteni. A tárca további célja, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban és a javaslatok kidolgozásában.

„Az Országos Diáktanács nyolc munkacsoportja számos fontos témában mutatta be javaslatait, többek között a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diákönkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése kapcsán” – tette hozzá Lannert.

A minisztérium célja a hosszú távú együttműködés, ezért augusztusban folytatják a közös munkát.

A Gyermekek Házából az Oktatásügyi Minisztériumba

A közoktatási államtitkár, Kókayné Lányi Marietta több mint három évtizeden át dolgozott egy olyan intézményben, ahol a gyerekek egyéni szükségleteihez igazítják a tanítást, ahol sajátos nevelési igényű és tipikusan fejlődő diákok együtt tanulnak, és ahol az osztályzatoknál fontosabb a fejlődés nyomon követése. Ebben a riportunkban részletesen bemutatjuk, milyen pedagógiai környezetből érkezik az a szakember, aki az új kormányban a közoktatásért felel.

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