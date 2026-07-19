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Lakástűzben halt meg egy nyugdíjas Nógrád megyében

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 19. 10:37
Csóti Rebeka / 24.hu

Lakástűz következtében, füstmérgezésben halt meg egy idős ember a Nógrád megyei Tereskén szombaton éjszaka – közölte az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Szombaton éjfél után érkezett bejelentés arról, hogy egy Bem utcai családi ház egyik belső szobájában tűz keletkezett, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező rétsági tűzoltók tüzet már nem észleltek, ezért átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták az épületet.

A ház idős lakóját a bejelentést tevő hozzátartozók még a tűzoltók megérkezése előtt kivitték az épületből, de olyan súlyos füstmérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

Budapesten is baleset történt szombatról vasárnapra virradóan

Vasárnap hajnalban a Dunába esett és elmerült egy középkorú nő a budai rakparton. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is a helyszínre érkeztek, és együttesen megkezdték a nő keresését. Az akció sikeres volt: a rendőrök a kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató sérültet, és megkezdték az újraélesztést. A mentősöknek sikerült stabilizálniuk az állapotát: a nőt stabil keringéssel, lélegeztetve és altatva adták át a sürgősségi osztályon.

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