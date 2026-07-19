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Belföld

A Dunába esett és elmerült egy nő vasárnap hajnalban a budai rakparton

Országos Mentőszolgálat / Facebook
admin Ősze András
2026. 07. 19. 09:43
Országos Mentőszolgálat / Facebook

Vasárnap hajnalban egy járókelő figyelt fel egy Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett

– kezdte Facebook-bejegyzésében a baleset körülményeinek ismertetését az Országos Mentőszolgálat.

A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és nekifogtak a keresésnek. A rendőrök vízijárművel vizsgálták a Dunát, míg a mentősök a partról a rakparton haladva, keresőlámpával pásztázták a vízfelszínt.

A keresés eredményes volt: a vízirendőrök kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt, majd megkezdték az újraélesztést. A legközelebbi kikötőhöz érkezve már a mentősök vették át az életmentést. A Facebookon csatolt képek alapján mindez a Duna-part budai oldalán, a Friedrich Born rakparton történt, a Várkert Bazár közelében.

„A közös küzdelem végül sikerre vezetett: a nőt stabil keringéssel, lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon” – zárta a posztját az OMSZ.

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