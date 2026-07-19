Kocsiszínbe tartó villamosok ütköztek össze vasárnap éjszaka

Két, kocsiszínbe tartó villamos ütközött össze vasárnap éjszaka Budapesten a Könyves Kálmán körúton, az egyik jármű vezetője megsérült – írja a HBweb közösségi közlekedési weboldal.

A portál szerint a 2037-es pályaszámú Siemens Combinónak ütközött a 2288-as pályaszámú CAF Urbos villamos vasárnap 0:30 perc körül. A balesetben a CAF jármű vezetője megsérült. A Budapesti Közlekedési Központ egyelőre nem adott tájékoztatást a baleset körülményeiről, ezért kérdéseket küldtünk a BKK-nak.

Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Vízi baleset is történt szombatról vasárnapra virradóan

Vasárnap hajnalban a Dunába esett és elmerült egy középkorú nő a budai rakparton. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is a helyszínre érkeztek, és együttesen megkezdték a nő keresését. Az akció sikeres volt: a rendőrök kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató sérültet, és megkezdték az újraélesztést. A mentősöknek sikerült stabilizálniuk az állapotát: a nőt stabil keringéssel, lélegeztetve és altatva adták át a sürgősségi osztályon.