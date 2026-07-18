Őrizetbe vették a pesterzsébeti halálos baleset feltételezett okozóját

Őrizetbe vette a rendőrség azt a 20 éves férfit, akit a halálos pesterzsébeti baleset okozásával gyanúsítanak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége és kábítószer birtoklása miatt is eljárást indítottak vele szemben.

A nyomozás adatai szerint a férfi 2026. július 15-én este Budapest XX. kerületében, a Hunyadi János tér és az Udvarhely utca kereszteződésében személygépkocsijával összeütközött egy másik gépjárművel. Az ütközés következtében a 20 éves sofőr autója egy távközlési oszlopnak csapódott, a másik autó pedig a tetejére borulva állt meg.

Az egyik jármű és egy oszlop közé egy ember beszorult, őt a fővárosi hivatásos tűzoltók szabadították ki. A baleset során a feltételezett okozó egyik utasa a helyszínen életét vesztette, míg másik utasa könnyű sérüléseket szenvedett. A két gépkocsi vezetője szintén könnyű sérüléseket szenvedett.

A rendőrök a 20 éves sofőrrel szemben kábítószer-gyorstesztet alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott, ezért mintavételre előállították. A férfit a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály vizsgálói kihallgattá, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.