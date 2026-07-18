Magyar Péter támogatná, hogy 16 évre csökkentsék a választási korhatárt – derül ki szombat reggel közzétett Facebook-bejegyzéséből. A miniszterelnök azt írta, meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntéseinkbe.

Büszke vagyok arra, hogy soha olyan sokan nem követték a parlamenti üléseket és ezzel a közélet alakítását, mint manapság. Örülök, hogy végre újra szexi lett politikával és közélettel foglalkozni, és végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk a közös dolgainkba

– fogalmazott.

Később Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is jelezte, hogy támogatná a választójog korhatárának 16 évre csökkentését. „A fiatalokat végre komolyan kell venni, mi is ezt tesszük a minisztériumban, az ő véleményük az oktatásban és az ország ügyeiben is fontos, meg kell hallanunk” – írta Facebook-oldalán.

A szavazati jog biztosítása 18 éves kor alatt egyébként nem példátlan a világban: az állampolgárok 16 éves kortól szavazhatnak például Argentínában, Ausztriában, Brazíliában, Máltán és Németország bizonyos tartományaiban is a nem országos, helyi választásokon. A Britannica enciklopédia szerint a második világháború előtt egyébként világszerte a 21 éves választási korhatár számított általánosnak, amelyet később a legtöbb állam 18-ra csökkentett.

A posztban Magyar kitért arra is, kedvezőnek tartaná, ha „a magyar alkotmányosság templomába csak olyanok kerülnének be, akik valóban a hazájukért és a magyarokért szeretnének dolgozni”. Meglátása szerint ettől még messze vagyunk, de abban bízik, hogy a 17. alkotmánymódosítással bevezetésre kerülő, 12 éves képviselői cikluskorláttal közelebb kerülhetünk Deák, Jókai, Eötvös, Apponyi és Schlachta Margit színvonalához.