Újra kinyitott az országtorta győztes Hisztéria, a vezetőség szerint nem a cukrászda üzemét zárta be a Nébih

A Hisztéria Cukrászda Facebook-oldalán reagált az Ipacs-Ice Kft. azokra a hírekre, miszerint a Nébih higiéniai és dokumentációs jogsértések miatt július 9-én felfüggesztette a cég tápiószecsői üzemének élelmiszer-előállítói tevékenységét.

A poszt szerint július 9-én valóban történt Nébih ellenőrzés az Ipacs-Ice Kft. által üzemletetett fagylaltos üzemben, ugyanakkor ez az üzem a cukrászdától függetlenül működik, viszonteladó partnerek részére készít fagylaltot.

A bejegyzés szerint a Hisztéria cukrászdában és annak üzemében nem történt ellenőrzés.

A közlemény kiemeli, hogy a Nébih által leállított fagylaltos üzemben a 12 órás vizsgálat során valóban voltak hiányosságok – felmosóvödör a földön, hiányzó vegyszer egy darab kézmosó adagolóból – és a nyomonkövetés sem volt a hatóság számára egyértelmű.

A cég az ellenőrzés lefolytatása és a működést felfüggesztő határozat miatt döntött önként a cukrászda rövid távú zárva tartása mellett, viszont a cukrászda üzemében lévő nyomonkövetési dokumentációk teljes felülvizsgálatát követően július 18-án ismét kinyitott a Hisztéria cukrászda.

A cukrászda korábban egy (azóta törölt) Facebook-bejegyzésben technikai okokkal magyarázta, hogy miért zárt be a Hisztéria.

Mit mond a Nébih?

A hatóság tájékoztatás szerint a tápiószecsői üzemben összesen 40 kifogásolt élelmiszertételt talált az említett ellenőrzés során. Ezek közül 29 tétel nem volt megfelelően nyomon követhető: 8 termék jelöletlen volt, 18 esetében a feltüntetett jelölések nem tartalmaztak a nyomon követéshez szükséges azonosító adatokat, három tételnél pedig a termék tényleges jellege és a címkén szereplő információk nem egyeztek meg. Emellett 11 olyan élelmiszert is találtak, amelynek lejárt a minőségmegőrzési ideje.

A hatóság az érintett termékek azonnali forgalomból kivonását, forgalmazásuk és felhasználásuk megtiltását, valamint hatósági zár alá vételét rendelte el. A vállalkozás által előállított tételeket szintén zárolták, továbbá az üzem valamennyi, még fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időn belüli termékének visszahívását elrendelték.