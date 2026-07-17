Megindulhat a bontás a lakásfoglalók által uralt rákosrendezői telepen; megmenekül a Közlekedési Múzeum

Ma is látható két látványos következménye annak a döntésnek, amikor az arab befektetőknek szánt, Maxi-Dubaj néven elhíresült rákosrendezői ingatlanfejlesztés miatt Lázár János korábbi miniszter parancsára a MÁV megkezdte a terület kiürítését – írta Vitézy Dávid a közösségi oldalán péntek este közzétett bejegyzésében.

A poszt szerint a vasutas munkáslakások mellett a Közlekedési Múzeum ott működő raktárait is felszámolták, de miután a nagy tervből nem lett semmi, a főváros pedig megvásárolta a területet, két súlyos probléma maradt hátra.

Megindulhat a bontás a rákosrendezői MÁV-lakásoknál

A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy a kiürült egykori munkáslakásokba önkényes lakásfoglalók költöztek be, ami súlyos közbiztonsági problémákat okozott. A rákosrendezői állapotokról szóló cikkünkben mi is megírtuk, hogy az üresen álló házak környékén élők az egyre növekvő bűnözés és az erőszakos esetek miatt féltek az utcára lépni.

A poszt szerint most a MÁV minden szükséges hozzájárulást megadott ahhoz, hogy a Fővárosi Önkormányzat beavatkozhasson és megkezdhesse a bontást a saját tulajdonában lévő területen. Vitézy állítása szerint Lázár idején ez akadályozta a Fővárosi Közgyűlés bontásról szóló döntéseinek végrehajtását.

A tárcavezető csütörtökön Karácsony Gergely főpolgármesterrel is egyeztetett a kérdésben, és reméli, hogy a bontások hamarosan megkezdődhetnek. Hozzátette: addig is a rendőrség fokozott ellenőrzéseket tart a területen, csütörtökön pedig számos személyt elő is állítottak.

Megmentik az Északi Járműjavítóba tervezett múzeumot

A miniszter szerint a rákosrendezői ügyhöz szorosan kapcsolódik a Közlekedési Múzeum helyzete, mivel a Tatai úti raktárak kiürítése miatt a muzeális járművek jelentős része az Északi Járműjavítóba került. A bejegyzésben egy, a 444 által közzétett képriportra hivatkozva azt írja, hogy a műtárgyakat egy felújításra váró csarnokban tárolják, ahol hulló vakolat, por, galambok és rágcsálók veszélyeztetik a gyűjteményt, köztük IV. Károly király történelmi Junkers repülőgépét.

Vitézy hangsúlyozta, hogy ezt elfogadhatatlannak tartják, ezért úgy döntöttek, megmentik az Északi Járműjavítóban tervezett új Közlekedési Múzeum projektjét, amelyet korábban a Lázár-vezetés leállított. A miniszter a Múzeumok Éjszakáján tartott megnyitón már utalt rá, hogy véget vetnek a Budapest és vidék közötti szembeállításnak, az Északi Járműjavító kőbányai helyszínét pedig újra megnyitották a látogatók előtt: az eseményen Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy közösen vett részt a múzeum új időszaki kiállításának elindításán.

A tárcavezető ígérete szerint a következő lépés az lesz, hogy a magyar közlekedéstörténet emlékei végleges és biztonságos otthont kapnak.