Tanács Zoltán: A Demján Sándor program második fázisát nem indítják el

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter három kormányzati döntésről adott számot. Az EU-s források lehívásával kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium elindítja Magyarország csatlakozását az Európai Unió mesterségesintelligencia-projektjébe, az EU InvestAI-ba. Ezzel az a céljuk, hogy a magyar gazdaságban és iparban a magas hozzáadott értékű szolgáltatásra helyezzék a hangsúlyt. A kormány 20 milliárd eurót különített el a legfeljebb hét AI Gigafactory finanszírozására.

A magyarországi vállalatoknak, startupoknak olcsó hozzáférést tudnak majd biztosítani a mesterséges intelligencia számítási kapacitásaihoz – tette hozzá a tárcavezető.

Ezzel magas megtérülésű, költséghatékony beruházásban vehet részt az ország, amivel az elmúlt 10 év lemaradását be tudjuk hozni – mondta Tanács Zoltán.

Magyarország csatlakozik az EU műholdprojektjéhez, az IRIS saját műholdas konstellációhoz, ami Tanács szerint az „EU Starlinkje” lesz. A műholdszolgáltatás fontos az ország szuverenitási kérdéseiben is, a miniszter szerint ezt a műholdrendszert egyaránt civil és védelmi célokra lehet majd használni.

Tanács Zoltán a magyar kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a Demján Sándor programban digitális fejlesztésre kiutalt támogatásokat felülvizsgálták. A pályázat fő célja az volt, hogy minden vállalkozásnak legyen honlapja, digitális lenyomata, amiben eddig Magyarország sereghajtó volt az EU-ban.

A kormány döntése alapján a lehető legrövidebb időn belül kifizetik az eddig benyújtott elszámolásokat, viszont aki szeptember 30-ig nem nyújtja be az elszámolását, nem kaphatja meg a támogatást. A kkv-k digitális fejlesztési programjának második fázisát nem indítják el. A kormány egy érdemi, új konstrukciót fog kidolgozni a jövőben, hogy hatékonyabban segítsék a vállalkozások digitalizációját.