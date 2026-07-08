A Sose halunk meg után a Régi idők focija megy szerda reggel az M1-en

A Médiaklikk oldalról teljesen eltűnt az M1 műsorújságja, vette észre a Blikk.

Emiatt az érdeklődők jelenleg nem tudják megnézni, milyen műsorok várhatók a csatornán a nap folyamán, és az sem derül ki, mikor térhetnek vissza a rendszeres híradások.

Szerdán reggel az 1993-as Sose halunk meg című filmet játszották, melyet Koltai Róbert rendezett. Ezt követően a Régi idők focija került adásba. Az 1973-as magyar filmszatírát Sándor Pál rendezte, Mándy Iván műve nyomán.

Az ajánlóból aztán kiderült, hogy 12 óra 35 perckor az István, a király lesz adásban.

Mint ismert, az M1 átmenetileg hírszolgáltatás nélkül, filmek vetítésével működik tovább.