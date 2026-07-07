Videó: így tudták meg a parlamenti képviselők, hogy leállt az M1 adása

Az Országgyűlésben is elhangzott az üzenet, amelyet az ország az M1 képernyőjén látott: a közmédia nem hazudhat – írta Rost Andrea Facebook-oldalán, és a Tisza i országgyűlési képviselője egy videót is közzétett arról, ahogy a parlamenti képviselők megtudják, hogy leállt a közmédia adása.

Az első lépéseket teszik meg

A közmédia felelőssége nemcsak a hírekben mérhető. Abban is, hogyan bánik a magyar kultúrával, a magyar zenével és a közös értékeinkkel

– fogalmazott a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos, majd jelezte: „Most az első lépéseket tesszük meg egy hitelesebb, függetlenebb és méltóbb közmédia felé.”

Az M1 adása kedd este 19 óra 56 perckor Bacsó Péter A tanú című filmjével indult újra.