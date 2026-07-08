Kövér László szerint diktatúra épül

„A gyerekeink, unokáink érdekében muszáj kiállnunk a diktatúra kiépítésével szemben, muszáj kiállnunk és ellenállnunk azon hatalmi törekvéssel szemben, amely romba dönti mindazt, amit a rendszerváltozás óta elértünk” – erről beszélt Kövér László korábbi házelnök egy drámai hangú videóban, amelyet sajátos módon Orbán Viktor korábbi miniszterelnök osztott meg a Facebookján.

Kövér mindezt a tiszás alkotmánymódosítás, a Tisztítótűz művelet kapcsán mondta el, amely a többi között kimondja, hogy a törvény kihirdetése után a köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Sulyok Tamás elmozdításának semmilyen politikai súlya, jelentősége nincs a most hatalomgyakorlók szempontjából, viszont óriási jelentősége van a magyar demokrácia és jogállam szempontjából, véli Kövér, aki

az önkényuralmi rendszer kiépítésének az egyik kulcsmozzanatának nevezte az államfő leváltását.

Holnap megint tüntetnek a fideszesek a Sándor-palotánál

Gulyás Gergely és Rétvári Bence fideszes és KDNP-s frakcióvezetők hétfőn sajtótájékoztatót is tartottak a parlamentben, amelyen bejelentették, hogy pártjaik tüntetést tartanak a 17. Alaptörvény-módosítás ellen. Úgy vélik, hogy bár a rendszerváltás óta eltelt tíz ciklusból hatban kétharmados többségük volt a kormánypártoknak, eddig egyik sem élt vissza ennyire az erőfölénnyel.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter egyébként hétfőn kezdeményezte, hogy mielőbbi elfogadása érdekében sürgősségi eljárásban tárgyalják az Alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amelyet Magyar Péter szombaton nyújtott be a kormány nevében, egy rövid társadalmi egyeztetést követően.

Nem a csütörtöki lesz az első tüntetés, amelyen a Fidesz a Tisza által távozásra felszólított állami vezetők mellett áll ki. Június elején egy Ne féljetek! című eseményen gyűlt össze pár ezer ember a köztársasági elnök hivatala előtt.