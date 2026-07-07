„Valódi, őszinte, elég kemény beszélgetés volt” – Pikó András a budapesti rendőrfőkapitánnyal egyeztetett

Ez egy valódi, őszinte, elég kemény beszélgetés volt – mondta Pikó András Facebook-oldalán közzétett videójában, miután Sátly Balázs alpolgármesterrel tárgyalt kedden, Baricska Norbert Tamás budapesti rendőr-főkapitánnyal.

Hétfőn Soproni Tamás terézvárosi polgármester írt arról, hogy szerinte országos krízisek borítják el Budapest utcáit, „kukákat feltúró palackgyűjtők, kapualjakban drogot használó emberek, aluljárókban tengődő mentális betegek, félelmet keltő utcai jelenetek” – fogalmazott. Soproni úgy véli: sok budapesti érzi úgy, hogy romlott a közbiztonság a fővárosban, és ezt az érzést nem lehet egyszerűen lesöpörni.

Szakmai autonómia a rendőrségnél

A józsefvárosi polgármester az egyeztetés kapcsán úgy fogalmazott:

a problémákra koncentráltunk, és ezeket a problémákat azonosan látjuk, többségére megoldásokat is fogunk tudni mondani.

Az alpolgármester jelezte, hogy az állam által kisajátított Diószegi utcai épület környékén a közbiztonság és a rend fenntartása érdekében együtt fognak működni a rendőrkapitánysággal, ígéretet kaptak arra, hogy minden segítséget meg fog kapni az önkormányzat, és a rendőrség biztosítani fogja a rendet.

Sátly Balázs hozzátette, hogy miután a kerületi rendőrkapitányságok valódi szakmai autonómiát kapnak, ezt ők úgy értelmezik, hogy a helyi rendőri erőforrásokat azokra a problémákra lehet koncentrálni, amelyek a legjobban zavarják a helyi lakosokat.

Rendszeres egyeztetés

Az egyeztetésen kiderült továbbá, hogy a szabálysértési eljárásokkal kapcsolatban a főkapitány jogszabály-módosítási kezdeményezéssel is élt, ami lehetővé teszi, hogy a józsefvárosi rendőrök munkája egyszerűbb legyen.

Kezdeményeztük, hogy legyen állandó vagy rendszeres egyeztetés a budapesti kerületek és a kapitányságvezetők és a főkapitány között

– szögezte le Pikó, majd hozzátette, hogy ez elől nem zárkózott el a főkapitány, de megértésüket és türelmüket kérte. A polgármester hangsúlyozta azt is, hogy a belvárosi önkormányzatokkal mindenképpen kezdeményeznek egy polgármesteri egyeztetést, annak érdekében, hogy az azonos rendőrségi problémákra koncentrált, összetett és kollektív válaszokat tudjanak adni.