A NER okozta vadászsérelmeket is orvosolhatják

A HVG szerint a vadászatban is megújulást hozhat majd Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH), esélyt kaphatnak ugyanis azok a vadászok, akik az elmúlt években vadászterületükért pereskedtek. Egyik példának hozzák a bélmegyeri vadászok esetét Mészáros Lőrinccel, aki – a lap gyűjtése szerint – cégeivel a vadgazdálkodásból nagyobb szeletet hasít ki, mint az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) vadásztársasága.

Az OMVV elnöki posztján Semjén Zsoltot váltó Bárándy Péter a HVG-nek azt mondta, ha a vagyonvisszaszerzési hivatal gyanúsnak találja majd a mezőgazdasági, vadászati területek tulajdonviszonyait, közigazgatási pert indíthat, de akár büntetőügy is lehet a feltárt információkból. Az ügyvéd, volt igazságügy-miniszter a vadászterületek átszabása miatti feszültségekről pletyka szintjén értesült, azok alapján úgy vélte: „valóban voltak olyan megnyilvánulások, amelyek a politikai erőre alapozva” alakítottak át vadászterületeket és vadásztársaságokat.

Az új elnök elkülönítette a valódi vadászokat azoktól, akik közé szinte „minden politikai változással” bekerülnek olyanok, akik úgy fogják fel a vadászatot, hogy az „már hozzátartozik az ő státusukhoz”. Azt mondta: bízik abban, hogy

az előző hatalomhoz képest erősödik a természetvédelem a kormányzati célok között,

mert szerinte a vadász a legrégebbi természetvédő. Bárándy Péter azt mondta: Kovács Zoltán főszerkesztő (az Orbán-kormány volt államtitkára) távozása után a Nimród Vadászújság megújul. A lapot a néhány év alatt 32 milliárd forinttal kitömött állami cég, az Egy a Természettel Nonprofit Kft. adta ki, ám Bárándy Péter helytelennek tartotta, hogy adófizetői pénzekből biztosították vadászújság megjelenését. Egy éve Semjén Zsolt még miniszterelnök-helyettesként és a védegyleti elnökként arról beszélt, hogy a Nimród a Kárpát-medence egyik legolvasottabb magyar havi magazinja, havonta 700 példányt vettek meg, de 70 ezer vadász ingyen kapta.