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A külvilág beengedése: hogyan alakítja át a megfelelő tetőablakok kiválasztása a családi otthont

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2026. 07. 06. 00:56
Amikor egy család felújításba kezd, nem csupán az életteret növeli, hanem a jövőbeli emlékek hátterét is megteremti. Ilyenkor a gyerekek játszószobája, egy csendes otthoni iroda vagy a menedékként szolgáló szülői hálószoba lebeg a szemük előtt, a VELUX Cégcsoport küldetése pedig az, hogy olyan megoldásokat kínáljon, amelyekkel ezek az álmok valóra válthatók. Ez a helyzet Európa-szerte gyakori: a nagyobb térre vágyó családok a tetőtér beépítését vagy a ház bővítését tervezik. A kihívás abban rejlik, hogy ne csak funkcionális, hanem egészséges, kényelmes és energiahatékony helyiségek jöjjenek létre. A tetőablakok kiválasztása kulcsfontosságú ehhez, az új 2026-os VELUX termékkínálat pedig úgy lett kialakítva, hogy minden helyiségre specifikus megoldást nyújtson.

Praktikum és kényelem a mindennapokban
Egy gyerekszoba vagy egy nyüzsgő nappali esetében a kényelem és a praktikum a legfontosabb szempont. Ezekbe a terekbe ideális választás a kiváló, új 64-es üvegezés, amely hatékony hő- és hangszigetelést kínál megfizethetőbb áron. Innovatív harmatmentes bevonattal is rendelkezik – amely a lengyelországi 2026-os Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Kongresszusán és Kiállításán (DACH Fórum) az Innovációk kategóriában elismerést kapott –, így a hideg reggeleken is tiszta kilátást biztosít, valamint a könnyebb karbantartás érdekében könnyen tisztuló bevonattal is el van látva.

 Akadálytalan, panorámás kilátás
Azokban a terekben, ahol a külvilággal való kapcsolat maximalizálása a cél, az új esztétikus, színtelen lakkal kezelt fa GNL és a karbantartást nem igénylő, poliuretán bevonatos fa GNU felnyíló tetőablakok tökéletes megoldást kínálnak, így a korábban prémium megoldásnak számító funkciók már megfizethetőbb formában érhetők el. A teljes ablakszárny kifelé nyílik, egészen 45 fokig, így akadálytalan, panorámás kilátást biztosít, ami tökéletes egy reggeli kávé elfogyasztásához a kertre nézve.

Intelligens megoldások az otthonokban
Az elektromos tetőablakok ideális fejlesztést jelentenek bármely háztartás számára, hiszen ötvözik az erőfeszítés nélküli irányítást és a kényelmet. Egyetlen gombnyomással nyithatók és zárhatók a kanapéról vagy akár egy másik szobából is, így a szellőzés és a természetes fény szabályozása minden eddiginél egyszerűbbé válik. A beépített esőérzékelő, amely az első esőcseppek érzékelésekor automatikusan bezárja a tetőablakot, gondoskodik a nyugalomról és az otthon biztonságáról. A VELUX Cégcsoport 64-es üvegezéssel látta el az elektromos és napelemes modelleket, és a korábbi verzióknál megfizethetőbbé tette azokat. A motor teljesen láthatatlan, a tetőablak pedig egy egyszerű fali kapcsolóval vezérelhető, vagy akár egy okosotthon rendszerbe is integrálható, amelyhez különböző otthoni-vezérlőmegoldások is elérhetőek.

Nyugalom és energiahatékonyság a legmagasabb szinten
Azokban a szobákban, ahol a nyugalom és a koncentrált, hatékony mindennapok egyaránt fontosak, a megfelelő teljesítményű tetőablak kulcsszerepet játszik.. A VELUX Cégcsoport bevezette a nagy teljesítményű 85-ös üvegezést a fa GLL és poliuretán bevonatos fa GLU modelleknél. Ez az új üvegezés kulcsfontosságú innováció, amely továbbfejlesztett hangszigetelést kínál – ez tökéletes a városi otthonok számára, mivel jelentősen csökkenti a külső zajokat, nyugodt környezetet teremtve a pihentető alváshoz vagy az elmélyült munkához. Ez az üvegezés emellett kiváló U-értékkel (hőátbocsátási tényezővel) is rendelkezik, kellemes hőmérsékleten tartva a szobát, alacsonyan tartva az energiaszámlákat, és hozzájárulva egy még fenntarthatóbb otthon megteremtéséhez.

Egészséges és fenntartható terek
Egy egészséges otthon egyben fenntartható otthon is: olyan terek létrehozásáról szól, amelyek jók a családnak és jók a bolygónak is. Az új termékcsalád mindkét célt támogatja, hiszen a VELUX termékek kialakításuk révén egészséges beltéri környezetet teremtenek azáltal, hogy elárasztják a szobákat természetes napfénnyel és friss levegővel, ami bizonyítottan javítja a közérzetet és az alvás minőségét. Egy jól szigetelt tetőablak javíthatja az épület energiahatékonyságát; továbbá a VELUX termékeket a tartósság és a körforgásos gazdaság elvei szerint tervezik, vagyis úgy, hogy javíthatók, felújíthatók és élettartamuk végén újrahasznosíthatók legyenek.

A teljeskörű kényelem
Az optimális teljesítmény és az egész éves kényelem érdekében elengedhetetlen a tetőablakok megfelelő kiegészítőkkel való párosítása, hiszen különösen a nyári hónapokban a hő elleni védelem éppolyan fontos, mint a fény beengedése. Egy külső hővédő-fényzáró redőny (mint amilyen az SML) nyújtja a leghatékonyabb védelmet, mivel megfékezik a napsugarakat még azelőtt, hogy azok elérnék az üvegfelületet, és felmelegítenék a belső teret, ezáltal akár 7 Celsius fokkal is csökkentve a beltéri hőmérsékletet.*. Ez a kiegészítés kulcsfontosságú a szoba hűvös és kényelmes klímájának fenntartásához, miközben csökkenti a légkondicionálás iránti igényt.

*A VELUX 2023 évi tanulmánya alapján a tetőtéri kiegészítők hatásáról a nyári hónapokban. Egy szimulált déli tájolású helyiség adatai a legnépszerűbb 2 db VELUX GLL 61 típusú tetőtéri ablakkal, MK06 méretben (780 x 1178 mm), 2023 júliusban és augusztusban, Budapesten mérve.
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