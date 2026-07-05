Oroszország korlátozott tűzszünetet javasol

Oroszország rövid, Kosztyantinyivka városára korlátozott tűzszünetet javasol július 6-án az ott elesett ukrán katonák holttesteinek átadására – közölte vasárnap a moszkvai védelmi tárca az MTI szerint.

Tekintettel arra, hogy az orosz csapatok felszabadították és teljes ellenőrzésünk alá vonták Kosztyantinyivka városát, az orosz fél kész humanitárius akciót szervezni az ott elesett ukrán katonák holttesteinek átadására.

– idézték a közleményt.

Az oroszok erre hivatkozva ajánlottak tűzszünetet hétfő déli 12 és este 6 óra között. A közleményben azt kérték, hogy az ukrán fél szüntesse be Kosztyantinyivka városának lövetését, és egyben felszólították az ukrán hatóságokat, hogy a meglévő csatornákon keresztül tájékoztassák döntésükről az orosz parancsnokságot.