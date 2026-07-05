Egyelőre elmarad a kánikula, zápor, szél és kellemes meleg lesz jövő héten

A jövő héten elmarad a kánikula, helyette változékony, szeles, de kellemesen meleg nyári időre számíthatunk a HungaroMet MTI-hez eljuttatott előrejelzése szerint. A nappali csúcsértékek 30 fok körül alakulnak, a hajnalok pedig kifejezetten frissek lesznek.

A hét első fele: szél és záporok

Hétfőn a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk, de elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, miközben az északnyugati szél nagy területen élénk, erős, a viharok környezetében pedig akár viharos lesz a 26–31 fokos maximumok mellett. Kedden a változó felhőzet mellett már általában sok napsütésre van kilátás, de helyenként még előfordulhat csapadék, a nyugatias szél élénk és erős marad, a hőmérséklet pedig a hajnali 10–18 fokról délutánra 28 és 33 fok közé emelkedik. Szerdán kezdetben erősen felhős lesz az ég, majd észak felől szakadozni kezd a felhőzet, kisebb körzetekben záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati, északi szelet pedig nagy területen erős, néhol viharos lökések kísérik a hajnali 14–21 és a délutáni 26–32 fokos értékek mellett.

A hét második fele: megnyugvó, napos idő

Csütörtökön már gomolyfelhős, napos idő várható, és csak kevés helyen alakulhat ki zápor, miközben az északias szél élénk vagy erős lökésekkel kíséri a hajnali 10–18 fokot és a 23–30 fok közé mérséklődő nappali csúcsértékeket. Pénteken napos időre számíthatunk kevés gomolyfelhővel és legfeljebb néhol előforduló záporral vagy zivatarral, az északias szél fokozatosan veszít az erejéből, a minimumok 9 és 18, a maximumok pedig 25 és 31 fok között alakulnak. Szombaton a kevés gomolyfelhő mellett sok napsütés ígérkezik csapadék nélkül, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a hajnali 10–19 fokról délutánra 27 és 33 fok közé emelkedik. Vasárnap szintén napos idő valószínű kevés felhővel és csapadék nélkül, az északias szél többnyire mérsékelt marad, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 21, a legmagasabb pedig 28 és 33 fok között várható.

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