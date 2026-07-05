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Belföld

Havasi Bertalan: Ha valakinek ekkora sokk, hogy egy választáson nagyon ki lehet kapni, az sürgősen hagyja el a politikai pályát

HÍRTV
24.hu
2026. 07. 05. 10:52
HÍRTV
A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy látja, sokan apátiába süllyedtek még a vezető politikusaik és a parlamenti képviselőik közül is.

Havasi Bertalan számításai szerint eddig 4000 ember dolgozott a NER-es médiabirodalomban (vagy az ő szavaival, „polgári sajtóműhelyeknél”), és arra számít, hogy a leépítések után is nagyjából 2500 fő marad. A Fidesz kommunikációs igazgatója a 444 szemléje szerint a Hír TV-n Déri Stefinek arról is beszélt, hogy

nem érzi feladatának annak eldöntését, hogy ez a maradék ember milyen stratégia szerint és hierarchiában dolgozzon tovább.

Havasi a döntést meghagyná a tulajdonosoknak és a „műhelyeknek”, és spórolást és összetartást ajánlott a megmaradt munkatársaknak.

Kinek a dolga?

„Azt mondod, hogy a Fidesznek nem dolga ezeket működtetni. De akkor kinek a dolga? Egyáltalán valakinek a dolga ezeket működtetni?” – vetette fel ezt követően a műsorvezető, mire a szóvivő közölte, hogy a tulajdonos dolga, erre Déri Stefi közölte:

Nagyon nehéz a piacról megélni. Főleg ilyen időkben.

Erre a szóvivő közölte: „Ez így van, de tetszettünk volna választást nyerni, mert könnyebb akkor egy ideológiailag vagy a polgári szemléletet, a nemzeti oldalt képviselő médiumokkal könnyebb együttműködnie minden szempontból egy nemzeti-konzervatív kormánynak, mint a mostani liberális kormánynak.”

Apátia

Havasi szerint egy kétharmados vereség után mindenkinek változtatni kell, és úgy látja, ezt sokan nem értették meg, akik pedig megértették, azok apátiába süllyedtek a vezető politikusaik és a parlamenti képviselőik közül is. Mint fogalmazott:

Ha valakinek ekkora sokk, hogy egy választáson ki is lehet kapni meg nagyon ki lehet kapni, az sürgősen hagyja el a politikai pályát, szerintem. Tehát ne foglalja a helyet tovább a műsorainkban. A parlamentben meg pláne, mert nincs szükség ilyen emberekre.

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