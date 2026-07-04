Vitézy a minisztériumi dolgozóknak: A korrupcióval kapcsolatban zéró tolerancia van

Vitézy Dávid beszédet tartott a Közlekedési és Beruházási Minisztérium mintegy 1700 dolgozójának, ahol leszögezte, hogy 1990 óta a legnagyobb, leghirtelenebb változás zajlik a közigazgatás szintjén. A miniszter azt szeretné, hogy változtassák meg a magyar közigazgatás sokszor évtizedes reflexeit, és hozzanak létre egy olyan minisztériumot, amely minden döntését szakmai alapon, a közérdek mentén hozza meg. Azt is kérte, hogy közérdek vezérelje a minisztérium működését.

Korrupciónak nincs olyan szintje, amit elfogadhatónak tartunk, ezzel kapcsolatban zéró tolerancia van.

Felhívta a dolgozók figyelmét, hogy ha valaki jelenleg is ilyen működést tapasztal, azt tegye szóvá és jelentse be.

„Látjuk, ahogy a csehek és a lengyelek hagynak le bennünket, az európai felzárkózás, amiben annyira bíztunk húsz évvel ezelőtt, elakadt néhány évvel ezelőtt” – mondta Vitézy Dávid. „Ebből csak akkor fogunk tudni kitörni, ha a piaci mechanizmusokat, a gazdaság kitisztítását, a valós teljesítmények elismerését és a valós versenyt vissza tudjuk hozni a magyar gazdaság működésébe.”