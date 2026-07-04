Lefújták és Budapestre napolták át a Lungo Drom kongresszusát

Lemondták a Lungo Drom egyesület kongresszusát, amelyet Farkas Flórián elnök, korábbi fideszes parlamenti képviselő és romaügyi biztos a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszapüspökibe hirdetett meg – erről a Népszava számol be. A tervek szerint új vezetőséget választottak volna a szervezetnek.

A lap megjegyzi, a szervezet korábban sportcsarnokokban tartotta hasonló rendezvényeit. Idézik Lakatos Gusztáv tiszás roma aktivistát is, aki azt írta közösségi oldalán: „Győztünk, Tiszapüspöki nem kér Flóriból”. Tiszapüspöki közösségi házában a Népszavának megerősítették, hogy az önkormányzat testületi ülése után valóban lemondták az említett eseményt.

A laphoz eljutott lemondó email, majd újabb meghívó alapján a kongresszust július 20-án, majd határozatképtelenség esetén július 24-én, Budapesten tartják, a részvétel önköltséges lesz.