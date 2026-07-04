„Célkeresztet raktak a hátukra. Elsőként Bodacz Balázs” – Pikó András emlékeztet, hogy a közmédia leendő szakmai vezetője fideszes lejárató anyagot készített a lányáról 13 éve

Pénteken a 24.hu írta meg több egymástól független forrás alapján, hogy az újjáalakuló közmédiában Bodacz Balázs lesz az MTVA jelenlegi konstrukciója helyett létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. egyik szakmai vezetője. Az ATV-től érkező riporter lapunk értesülései szerint a televíziós területért felel majd.

„Hát jó” – ezzel a felütéssel kommentálta a hírt Pikó András, Józsefváros független polgármestere, aki ezt követően emlékeztetett arra, hogy Bodacz 13 évvel ezelőtt mások között az ő, akkor egyébként még kiskorú lányáról is lejárató anyagot készített.

Bodacz készítette 2013 márciusában az akkori Hír TV hírhedt »oknyomozó« műsorába, a Célpontba azt az anyagot, melyet március 15-én a nemzeti ünnepen sugároztak »Passzív székházostrom« címmel az akkori Fidesz székházfoglalásban résztvevőkről, Rózsa Milánról leginkább és a Hallgatói Hálózat tagjairól, köztük kiemelten az akkor épp 17 éves lányomról, Pikó Fruzsináról. Ők voltak, ahogy Bodacz elnevezte őket: a »Bajnai gárda«. Hónapokig ezt harsogta a Fidesz és a propagandája. (Azóta hozzáférhetetetlenné tették az anyagot.)

– jelentette ki Pikó a szombat délelőtti bejegyzésében. Mint írta, Bajnai Gordont neki köszönhetően hozhatták összefüggésbe a lányával, mert Pikó nem titkoltan a szerkesztője volt korábban a Bajnai alapítványához tartozó Haza és Haladás nevű blognak. „Természetesen erről a lányom nem tehetett, valószínűleg nem is tudott – és igen, valóban: ez klasszikus »apák és lányok«.”

Pikó állítása szerint a lánya sok akcióban és tiltakozásban részt vett, amelyek a Fidesz-kormányok ellen irányultak, ezek során volt, hogy rendőrök vitték el, de igazi sérelmet nem ez okozott neki.

Ami valódi sérelmet, maradandó nyomot hagyott rajta, az az volt, ahogy Bodacz, a Célpont és a HírTv, majd utána a szinte teljes akkori Fidesz propaganda megpróbálta lejáratni, kicsinálni a Hallgatói Hálózat diákjait, köztük olyan középiskolásokat, mint ő. Ahogy célkeresztet raktak a hátukra. Elsőként Bodacz Balázs.

Pikó a bejegyzését azzal zárta, hogy nem az ő tiszte megítélni, hogy kiket emelnek vezetővé a közmédiában, ezért nem politikusként, hanem apaként szólal meg az üggyel kapcsolatban. Utóbbi minőségében viszont azt a kérdést fogalmazta meg, hogy „a hírhamisító után csak olyan vezetőt lehet találni erre a fontos posztra, aki gyerekekről gyártott lejárató anyagot a Fidesz propaganda egyik kiemelt műsorában?”