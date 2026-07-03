Kompenzációt kérnek az egyházi kórházak

Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesülésének napokban megválasztott elnöke, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese az Inforádióban arról beszélt, hogy milyen gondokkal küzdenek az egyházi kórházak. A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója szerint az oktatásban és a szociális ellátásban világosabb az egyházi intézmények finanszírozása, a kórházak

nagyon sokszor vannak olyan helyzetben, hogy bizonyos, elsősorban fenntartói-tulajdonosi támogatások nem jutnak el hozzájuk.

Az Infostart szemléje szerint Velkey György János azt mondta: az egyházi kórházak többet küzdenek, mint az államiak, mert kevésbé biztos a hátterük. Amikor a főigazgató egyeztetett Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, ha érintőlegesen is, de szóba hozta az egyházi kórházak ügyét. Most készítenek egy komplex szakmai anyagot, amelyben rendszerezik az egyházi intézmények problémáit. Az egészen közeli jövőben szeretnének megoldást egyebek mellett a hiányzó források kompenzációjára.

A szakember már általánosságban beszélt az egészségügy legnagyobb problémáiról: ápolóhiány, forráshiány, egészségkultúra hiánya, orvosok elosztása, túlhierarchizáltság, bérfeszültség. Utóbbi kapcsán jelezte: az orvosbérek emelése túlságosan megelőzte az ápolókét, ezért a Bethesda orvosai le is mondtak az emelés egy részéről az ápolók javára. Saját helyzetükről azt is elmondta, hogy ahol nagyon kell, ott klimatizált a kórház, de abban, hogy az összes műtőben modern klíma legyen, rendkívüli magánadomány segít, mert a 3,6 milliárd forintos állami kórházi klímaprogram az egyházi kórházakhoz nem jut el, ezért is indultak el minisztériumi irányba is forrásért.