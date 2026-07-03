m7-es autópályatűztarló
Belföld

Ég a tarló az M7-esnél, a füst veszélyezteti az autópálya közlekedését is

24.hu
2026. 07. 03. 16:44
Öt település tűzoltói dolgoznak a lángok megfékezésén.

Mintegy tízhektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán, Fonyód külterületén, a füst veszélyezteti az autópálya közlekedését – közölte a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Öt település tűzoltói dolgoznak

A tűzről 15 óra körül érkezett bejelentés, jelenleg öt település tűzoltói dolgoznak a lángok megfékezésén.

A közösségi médiában terjedő információk szerint a 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról, az érintett útszakaszon pedig sebességkorlátozást vezettek be.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Cserhalmi György a rákdiagnózisáról: Az ember ilyenkor képes megérteni, mekkora értéke van az életnek
Magyar Péter reagált cikkünkre: elárulta, hogyan lehetne leváltani a Kúria és az OBH vezetőjét
Magyar Péter: Áder János egy igazi közpénzhorgász, ennek vége
HVG: a Legfőbb Ügyészség továbbra is alkalmaz Fidesz-közeli kommunikációs cégeket
Háromharmad élő
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik