„A Semcorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben” – ajtót mutatott a szabálytalanságokat halmozó kínai gyárnak a fideszes polgármester

„Ma délelőtt tárgyalást folytattam a Semcorp tulajdonosi képviselőjével és felsővezetőjével. A tárgyalás rövid volt és tartalmas” – mondta szerdán közzétett videójában Papp László, Debrecen fideszes polgármestere, aki a Semcorp képviselői mellett a követőinek is bejelentette, hogy a SEMCORP a továbbiakban nem kívánatos Debrecenben.

A polgármester a döntését azzal indokolta, hogy a Semcorp visszatérően követ el a működése közben szabálytalanságokat, ami miatt a kormányhivatal egy héttel ezelőtt fel is függesztette a gyár tevékenységének egy részét, határérték-túllépések miatt. A legutóbbi mintavételezés során is több mintában határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki fémeket és félfémeket. A vizsgálatok a monitoring kutakból, a csapadékvíz-elvezető rendszerből és a tározóból származó minták alapján készültek.

Papp azt mondta, a leghatározottabban ki kell jelenteni, hogy „nincs helye Debrecenben olyan vállalatnak, amely nem tartja be az engedélyben foglaltakat, nem tartja be a rá vonatkozó szabályokat”. Papp emlékeztetett, hogy márciusban már figyelmeztette a cég képivselőit a működéshez és a környezetvédlemi előírásokhoz kapcsolódó szabályok betartására, ellenkező esetben súlyos következményekkel kell számolniuk. Ezek a következmények a jelek szerint most kézzelfoghatóvá váltak.

A Semcorp minden korábbi ígéretét megszegte, amelyre tekintettel ki kell nyilvánítanom, hogy a Semcorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben. Felszólítjuk a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét Debrecenben, azt telepítes át másik gyártási helyszínre!

– jelentette ki Papp, külön kihangsúlyozva, hogy az önkormányzat a jövőbeli együttműködéstől is elzárkózik. Ez azt is jelenti, hogy a cég esetleges helyi fejlesztéseit vagy terjeszkedését sem támogatja a város.

A Semcorp a hatóságokkal együttműködve haladéktalanul kezdje meg a teljes körű környezeti kármenetesítést!

– tette még hozzá a fideszes polgármester.