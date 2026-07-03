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Belföld

200 kiskutyának állított ki illegálisan kisállatútlevelet egy állatorvos és asszisztense

Farkas Norbert / 24.hu
ILLUSZTRÁCIÓ
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 03. 08:32
Farkas Norbert / 24.hu
ILLUSZTRÁCIÓ
Az ügyészség több bűncselekmény miatt emelt vádat ellenük és megbízóik ellen.

Egy állatorvos és asszisztense pénz ellenében hamisan igazolták kiskutyák életkorát és azt, hogy megkapták a kötelező oltásokat, ezért a Pest Vármegyei Főügyészség minősített vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt ellenük.

A vádhatóság közölte, hogy a Cegléd környéki településen élő állatorvost 2023 júniusában kereste fel egy pár, akik kiskutyák exportjával foglalkoztak.

A jogszabályok szerint a kutyák külföldre szállításához szükséges az ebek veszettség elleni oltása, amire legkorábban az állat 12 hetes kora után kerülhet sor. A külföldre szállításhoz állatútlevélre is szükség van, amely tartalmazza az állat oltásait és annak időpontjait, írja az MTI.

A pár tudta, hogy külföldön a 8–10 hetes kölyökkutyák a legkeresettebbek, így olyan okiratok kiállítását kérték az állatorvostól, amelyek valótlanul igazolják az állatok életkorát és azt is, hogy a kötelező oltásokat megkapták.

A közlemény szerint 2023 júniusa és decembere között az állatorvos és asszisztense mintegy 200 kutya esetében állított ki olyan kisállatútlevelet, amelyben valótlanul igazolták az életkort és az oltás megszerzésére vonatkozó adatot. A pár összesen több mint 3 millió forintot fizetett ki a hamis okiratokért.

A Pest Vármegyei Főügyészség az állatorvossal és asszisztensével szemben emelt vádak mellett a párt minősített vesztegetés bűntettével és felbujtóként elkövetett, többrendbeli közokirat-hamisítás bűntettével vádolja.

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