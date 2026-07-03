Sorra szűnnek meg a Jobbik alapszervezetei ott, ahol korábban a legerősebb volt

Az elmúlt napokban a Jobbik Magyarországért Mozgalom legalább négy helyi alapszervezete döntött a megszüntetése mellett. A szerkesztőségünkbe eljutott jegyzőkönyvek szerint négy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen szavazta meg a helyi tagság az alapszervezet megszüntetését, de további alapszervezetek szűnhetnek meg a forrásaink szerint.

Ez azért is lehet fájó a pártnak, mert hosszú időn keresztül ebben a térségben volt a Jobbik egyik legerősebb bázisa.

A Jobbik 2014-ben és 2018-ban is húsz százalék körüli eredményre volt képes önállóan szerezni a választásokon, 2022-ben az ellenzéki összefogás részeként indultak és összesen tíz képviselőjük jutott be az országgyűlésbe, az idei parlamenti választásokon pedig már képtelen volt országos listát állítani.