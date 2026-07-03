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Belföld

Sorra szűnnek meg a Jobbik alapszervezetei ott, ahol korábban a legerősebb volt

Karancsi Rudolf / 24.hu
A kép 2018 áprilisában, a Jobbik eredményváróján készült...
24.hu
2026. 07. 03. 18:12
Karancsi Rudolf / 24.hu
A kép 2018 áprilisában, a Jobbik eredményváróján készült...

Az elmúlt napokban a Jobbik Magyarországért Mozgalom legalább négy helyi alapszervezete döntött a megszüntetése mellett. A szerkesztőségünkbe eljutott jegyzőkönyvek szerint négy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen szavazta meg a helyi tagság az alapszervezet megszüntetését, de további alapszervezetek szűnhetnek meg a forrásaink szerint.

Ez azért is lehet fájó a pártnak, mert hosszú időn keresztül ebben a térségben volt a Jobbik egyik legerősebb bázisa.

A Jobbik 2014-ben és 2018-ban is húsz százalék körüli eredményre volt képes önállóan szerezni a választásokon, 2022-ben az ellenzéki összefogás részeként indultak és összesen tíz képviselőjük jutott be az országgyűlésbe,  az idei parlamenti választásokon pedig már képtelen volt országos listát állítani.

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