kormánysajtótájékoztató
A következő élő közvetítés része Kormányzati sajtótájékoztató: Magyar Péter a Vatikánba készül, a hőhullám nem járt a nyugat-európaihoz hasonló többlethalálozással

Pályázat lesz a NAV elnöki tisztségére

kormányzati sajtótájékoztató
Mohos Márton / 24.hu
admin Benke Ágnes
2026. 07. 02. 15:47
kormányzati sajtótájékoztató
Mohos Márton / 24.hu

Szóba került a „zöld dossziés” Horváth András is, aki kritizálta Magyar Péterék döntését az új NAV-elnök személyéről. Mint ismert, Kármán András pénzügyminiszter hétfőn jelentette be, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke Tamásné Czinege Csilla lesz, aki a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört. Horváth szerint az új elnök a 2010-es évek elején az általa feltárt korrupciós ügy eltussolásán dolgozott.

Magyar hozzátette, az érintettet ideiglenesen nevezték ki, és korábban egy kevésbé problémás területet vezetett.

A NAV elnöki tisztségére pályázatot fognak kiírni, azon fogják kiválasztani a végleges elnököt.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Molnár Áron reagált arra, hogy a Fidesz szerint 461 millió forint támogatást kapott az NKA-tól
Blikk: Két postás meghalt munka közben a hőségriadó alatt
Ünnepelt gyereksztár, hírhedt partikirálynő, nagy visszatérő – 40 éves lett Lindsay Lohan
Megtalálták a Balatonban az eltűnt kaposvári férfi holttestét
kormányzati sajtótájékoztató
Kormányzati sajtótájékoztató: Magyar Péter a Vatikánba készül, a hőhullám nem járt a nyugat-európaihoz hasonló többlethalálozással
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik