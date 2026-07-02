Pályázat lesz a NAV elnöki tisztségére

Szóba került a „zöld dossziés” Horváth András is, aki kritizálta Magyar Péterék döntését az új NAV-elnök személyéről. Mint ismert, Kármán András pénzügyminiszter hétfőn jelentette be, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke Tamásné Czinege Csilla lesz, aki a kormányváltás óta már gyakorolta az elnöki jogkört. Horváth szerint az új elnök a 2010-es évek elején az általa feltárt korrupciós ügy eltussolásán dolgozott.

Magyar hozzátette, az érintettet ideiglenesen nevezték ki, és korábban egy kevésbé problémás területet vezetett.

A NAV elnöki tisztségére pályázatot fognak kiírni, azon fogják kiválasztani a végleges elnököt.