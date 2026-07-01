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Belföld

Beugrott a Balatonba, meghalt egy 42 éves férfi

Einspach Brúnó / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 07. 01. 17:23
Einspach Brúnó / 24.hu

Kedden 18 óra 21 perckor érkezett bejelentés a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra arról, hogy az Alsóörs előtti vízterületen egy férfi egy vitorlásról a Balatonba ugrott, majd elmerült, írja a veol.hu.

A lap cikke szerint mivel a férfi hosszú idő elteltével sem bukkant fel a felszínen, a vitorláson tartózkodók azonnal értesítették a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságot. A rendőrök a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársaival együtt haladéktalanul megkezdték a kutatást.

Az eltűnt férfit végül egy búvár találta meg a víz alatt. A partra emelését követően megkísérelték az újraélesztését, azonban az életét már nem lehetett megmenteni.

Az ügyben közigazgatási hatósági eljárás indult, amelyet a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytat le.

A lap úgy tudja: az elhunyt férfi mindössze 42 éves volt.

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