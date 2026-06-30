Komló fideszes többségű képviselő-testülete júniusi ülésén arról határozott, hogy idén Hoppál Péternek, a baranyai bányászváros parlamentből 17 év után kiesett exkormánypárti képviselőjének adományozzanak díszpolgári címet. A város legmagasabb elismerését az indoklás szerint azért adnák Hoppálnak, mert „országgyűlési képviselőként és kulturális államtitkárként is jelentős támogatással segítette a várost mind a kultúra, mind a beruházások, fejlesztések terén, gazdagítva Komló kulturális és gazdasági életét”.

A Polics József fideszes polgármester által 16 éve vezetett önkormányzat döntése ellen a térség jelenlegi tiszás parlamenti képviselője, Kovács Áron és a helyi Tisza Szigetek is tiltakoznak.

Egy város díszpolgári címe több mint egy kitüntetés. Üzenet arról, hogy kikre tekintünk példaképként, milyen értékeket tartunk követendőnek, és milyen múltat, illetve milyen jövőt szeretnénk magunk mögött és magunk előtt látni. Éppen ezért értetlenséggel és megdöbbenéssel fogadtam, hogy a Fidesz vezette komlói városvezetés dr. Hoppál Pétert tartja a legméltóbbnak erre az elismerésre

– fogalmazott a Tisza Párt képviselője, aki szerint Komló az elmúlt 16 évben folyamatosan veszített a lehetőségeiből, a fiatalok számából és a lendületéből.