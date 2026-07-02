Hegedűs Zsolt: Kamerák le. Kamerák be

Komoly tiltakozást váltott ki, amikor az Orbán-kormány több egészségügyi intézményben bevezette az arcfelismerős beléptetést. A rendszer több kórházban kiépült, a jelek szerint feleslegesen. Az egészségügyi miniszter ezt a közösségi oldalán tette egyértelművé, egy kamerával a kezében.

Kamerák le. Kamerák be.

Hegedűs Zsolt közölte: csütörtöktől a dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok csak biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatóak.

Az arcfelismerő szoftver kikapcsolva.

Megismételte: a sajtó munkatársai is szabadabban tudósíthatnak a kórházakból, és folytatódik a rendszerváltás az egészségügyben. A Fidesz egy 2024 nyarán elfogadott salátatörvényben fogadta el azt a módosítást, amely alapján az állami kórházakban egységes beléptető rendszert vezettek be, hogy

ellenőrizzék az alkalmazottak munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és kilépését.

Sok helyen a dolgozók megtagadták a kamerás azonosításhoz elrendelt kötelező fotózást. Hegedűs Zsolt egyébként már a kampányban megígérte, hogy nem lesz arcfelismerő rendszer a kórházakban. A választás után konkrétan be is jelentette, hogy július elsejére (az egészségügy napjára) véget vetnek ennek a modellnek. Szerinte az a rendőri típusú irányítás, amit Pintér Sándor minisztersége alatt elindítottak, arra vall, hogy akik döntöttek, nem értették az egészségügyet, illetve az abban dolgozók szemléletét, a lelkét.