Navracsics Tibor már nem KDNP-elnök Veszprémben

Az egykori Orbán-kormány tagjai közül az elmúlt hetekben Navracsics Tibor lett az egyik legaktívabb exminiszter. Navracsics egymás után jelentetett meg olyan írásokat, amelyek a Fidesz és a jobboldal jövőjével foglalkoznak a bukás utáni időszakban. A múlt héten például, miután korábban elismerte, hogy a Fidesz elveszítette kapcsolatát a polgársággal (középosztállyal, értelmiséggel), érthetetlennek nevezte, hogy a NER idején felemelt nemzeti tőkések az új helyzetben nem segítenek a „polgári Magyarországot” fenntartani. Navracsics Ferencz Orsolyával közösen kért pénzt a „nemzeti tőkésektől” a fideszes sajtóra.

Navracsics a választások előtt bejelentette, hogy ha elveszti a veszprémi választókerületének egyéni mandátumáért folyó közdelemet, akkor visszavonul a politikától. Vesztett, majd, a visszavonulás jegyében, valóban törölte a politikusi Facebook-oldalát. Aztán mégis aktivizálta magát.

Navracsics a 24.hu kérdésére válaszolva azt mondta: a cikkírást nem, de a választott politikusi tisztségeit valóban feladja a korábbi bejelentésének megfelelően. Ebbe a sorba tartozott az is, hogy lemondott a KDNP Veszprém vármegyei elnöki tisztéről.

A KDNP választmánya két hete tartott tisztújító ülést. Az ülésen részt vett Hegedűs Barbara, a Fidesz Veszprém vármegyei elnöke, országgyűlési képviselő.

A vármegyei szervezet elnökévé Halmay Gábort, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnökét választották. Halmay azt hangsúlyozta, hogy a közösségek erősítésén, a kereszténydemokrata értékek képviseletén, valamint a Fidesz–KDNP szövetség helyi együttműködésének fejlesztésén kíván dolgozni.