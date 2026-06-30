Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját

Átfogó programot indítunk a víziközmű-hálózat megújítására, hogy megszüntessük azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben ma minden 4-5. liter ivóvíz elvész, mielőtt eljut az emberekhez. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. Rendbe fogjuk tenni a tározókat […] Országos vízmegtartási programot indítunk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Megalkotjuk Magyarország új klímatörvényét, amely a tudományra épül, és a magyar emberek és a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. […] A döntéseket a vízügyi szakértőkkel, az önkormányzatokkal és a gazdákkal együtt fogjuk meghozni. […] Bővíteni fogjuk az öntözési lehetőségeket, támogatni fogjuk a víztakarékos eljárások használatát