Mutassuk meg, hogy tudunk vigyázni egymásra

Magyar Péter hisz abban, hogy a magyar lakosság össze tud fogni akkor, amikor szükség van rá. Megismételte azt a kérést, hogy takarékoskodjunk a vízzel, és hozzátette, hogy figyeljünk az idősekre és a gyerekekre. Így együtt, egy nemzetként át tudjuk vészelni a hőséget.