Magyar Péter hisz abban, hogy a magyar lakosság össze tud fogni akkor, amikor szükség van rá. Megismételte azt a kérést, hogy takarékoskodjunk a vízzel, és hozzátette, hogy figyeljünk az idősekre és a gyerekekre. Így együtt, egy nemzetként át tudjuk vészelni a hőséget.
A következő élő közvetítés része Magyar Péter: Átfogó programot indítunk a víziközmű-hálózat megújítására
Mutassuk meg, hogy tudunk vigyázni egymásra
Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
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