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A következő élő közvetítés része Magyar Péter: Átfogó programot indítunk a víziközmű-hálózat megújítására

Mutassuk meg, hogy tudunk vigyázni egymásra

parlament plenáris ülés
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 06. 30. 09:22
parlament plenáris ülés
Mohos Márton / 24.hu

Magyar Péter hisz abban, hogy a magyar lakosság össze tud fogni akkor, amikor szükség van rá. Megismételte azt a kérést, hogy takarékoskodjunk a vízzel, és hozzátette, hogy figyeljünk az idősekre és a gyerekekre. Így együtt, egy nemzetként át tudjuk vészelni a hőséget.

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