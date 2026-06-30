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Magyar Péter Panyi Miklósnak: Ön egy hazug, embertelen tróger!

parlament plenáris ülés
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 06. 30. 10:38
parlament plenáris ülés
Mohos Márton / 24.hu

Panyi Miklós (Fidesz) arról számolt be a Tisztelt Ház előtt, hogy számos minisztériumi dolgozót megfélemlítettek és kirúgtak az átadás-átvétel során. Majd rákérdezett egy másik történetre: szerinte a Tisza kampányában felhasználtak egy 11 éves gyermeket politikai célokra.

Magyar Péter nem tűnt visszafogottnak a válaszadásban. Először is közölte Panyival: „Ön egy hazug, embertelen tróger!” Majd arról beszélt, hogy a Tisza kormányra lépésekor nem történtek embertelen kirúgások, nem úgy, mint 2010-ben, amikor a Fidesz vérengzést hajtott végre a kormányváltáskor.

Bár Panyi nem nevezte meg a 11 éves gyermeket, Magyar Péter megtette: közölte, hogy Martint és a sorstársait a fideszes politikusok magukra hagyták volna, ezért örülni kell, hogy a tiszás szimpatizánsok segítettek a sokat szenvedett gyermeknek.

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