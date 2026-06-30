Szent a béke Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes között

Demonstratív képet tett ki a Facebook-oldalára Magyar Péter: a ma reggel készült fotón az látszik, hogy továbbra is a legnagyobb az egyetértés a miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes házelnök között.

Az ülés előtt beugrottam egy életmentő kávéra az Országgyűlés elnökéhez. Egységben az erő. Nekünk van a legjobb parlamenti elnökünk! Mindent köszönünk Ági!

– írta a kép mellé a kormányfő.

Nem sokkal később a fotót Forsthoffer Ágnes is megosztotta azzal a megjegyzéssel:

A tegnapi ülésnap margójára: Két határozott ember nézete különbözhet, de ettől nem gyengébbek együtt, hanem hitelesebbek! Tisztelet, szabadság.

A barátságszelfi természetesen nem véletlenül került ki éppen kedden a Facebookra. Mint ismert, a hétfői plenáris ülésen kisebb összetűzés alakult ki a kormányfő és az ülést vezető Forsthoffer Ágnes között, mert utóbbi elvette a szót a miniszterelnöktől, aki elkezdett másról beszélni, mint amiről az adott interpelláció szólt.

Az esetre később reagált Magyar, aki közölte, hogy sajnálja, hogy már nem Forsthoffer Ágnes vezeti az ülést, mert azt üzeni neki, hogy a kormánytagoktól nem vonhatják meg a szót csak azért, mert nem a megfelelő témában válaszol, ezt csak az interpellálótól lehet megvonni. Arra kérte az üléseket levezetőket, hogy ne vonják meg legközelebb a szót.

Az ügy hullámai keddre sem ültek el. A Tisza-frakció reggeli sajtótájékoztatóján Melléthei-Barna Márton, a Tisza frakcióvezető-helyettese közölte: a házbizottság ülésén tisztázzák majd az esetet. Mint mondta, tiszteletben kell tartani, hogy az ülést vezető elnöknek nagyfokú szabadsága van az ülés vezetésében, ugyanakkor jogászi véleménye szerint ebben az ügyben a miniszterelnöknek van igaza.

Hozzászólt a történtekhez Török Gábor politikai elemző is, aki szerint két magyarázata lehet az esetnek. Mint írta: elméletileg nem zárható ki, hogy a parlamenti összecsapás megrendezett volt, amellyel a házelnök pártok feletti arcélét, szuverenitását igyekeztek volna erősíteni – akár egy későbbi államfőválasztás előkészítéseként. Ugyanakkor a politikai elemző Magyar Péter reakciója, kioktató üzenete alapján valószínűbbnek tartja, hogy ez volt az első komoly, nyilvános Tisza Párton belüli konfliktus.

Miután Magyar Péter a mai békeposztjában azt kérte a támogatóitól, hogy osszák meg a bejegyzését, hogy az „elemzőkhöz is eljusson”, Török azonnal reagált: