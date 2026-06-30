Gulyás is elismerte, hogy van hálózati vízveszteség

20 százalékos, ez sok, de a Fidesz frakcióvezetője szerint ez európai szinten is alacsonynak számít. Gulyás Gergely úgy látja: az, hogy a nem lakossági fogyasztók által fizetett vízdíj egy része a rendszer karbantartására és a régi vízcsövek kicserélésére fordítható, jó rendszer.

Az viszont kétségkívül kudarca az országnak, hogy ma kevesebb területet tudunk öntözni, mint a Kádár-rendszer utolsó évében – tette hozzá a fideszes képviselő. Megjegyezte, hogy vannak uniós öntözési támogatások, ezek eddig is rendelkezésre álltak.

Gulyás köszönetet mondott azoknak, aki ilyen embert próbáló időben azon dolgoznak, hogy az ország működőképes maradjon.