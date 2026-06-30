adótörvényekparlamentplenáris üléspolgármesteri fizetések
A következő élő közvetítés része Magyar Péter: Átfogó programot indítunk a víziközmű-hálózat megújítására

Gulyás is elismerte, hogy van hálózati vízveszteség

parlament plenáris ülés
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 06. 30. 09:35
parlament plenáris ülés
Mohos Márton / 24.hu

20 százalékos, ez sok, de a Fidesz frakcióvezetője szerint ez európai szinten is alacsonynak számít. Gulyás Gergely úgy látja: az, hogy a nem lakossági fogyasztók által fizetett vízdíj egy része a rendszer karbantartására és a régi vízcsövek kicserélésére fordítható, jó rendszer.

Az viszont kétségkívül kudarca az országnak, hogy ma kevesebb területet tudunk öntözni, mint a Kádár-rendszer utolsó évében – tette hozzá a fideszes képviselő. Megjegyezte, hogy vannak uniós öntözési támogatások, ezek eddig is rendelkezésre álltak.

Gulyás köszönetet mondott azoknak, aki ilyen embert próbáló időben azon dolgoznak, hogy az ország működőképes maradjon.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
A kormány döntött a babaváró- és diákhitelesekről
„Mintha egy furcsa kivégzésre várnánk” – így látják belülről a Mediaworks megyei lapjainak szétesését
Kvíz: Mutatjuk a képkockát, mondd meg melyik Brad Pitt-filmből van!
Szégyen, kudarc, katasztrófa, rémálom – szétszedte a német futballválogatottat a nemzetközi sajtó
„Mintha egy furcsa kivégzésre várnánk” – így látják belülről a Mediaworks megyei lapjainak szétesését
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik