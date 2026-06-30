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Belföld

Kóka János a Doktor24 felszámolásáról: Bírói műhiba történt

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Benke Ágnes
2026. 06. 30. 15:59
Adrián Zoltán / 24.hu
Felszámolás alá került a Doktor24 magánegészségügyi szolgáltató, a cég szerint eljárási hiba miatt. Az alapító tulajdonos azt mondja, szabálytalanul járt el a bíróság.

Jogerős felszámolási végzés lépett életbe kedden a Doktor24 ellen – közölte közleményben az ország egyik legnagyobb magánszolgáltatója, miután a HVG felfigyelt erre az Opten cégadatbázisban. Kóka János alapító tulajdonos nem sokkal ezután a Fővárosi Törvényszéknél tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta, szabálytalan bírósági eljárás miatt hozták méltatlan helyzetbe a Doktor24-et.

Teljesen vétlenek vagyunk, ez nem a Doktor24 fizetésképtelenségéről szól, hiszen 20 milliárdos bevételű cégről van szó. Számláinkat, dolgozóinkat kifizetjük, műtétek ezreit, vizsgálatok tízezreit végezzük el

– mondta Kóka János, aki szerint nincs ok, ami ésszerűvé tenné a Doktor24 felszámolását.

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