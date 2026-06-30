Felszámolás alá került Kóka Jánosék magánegészségügyi cége

Felszámolás alá került a Doktor24 Medicina Zrt., Magyarország egyik legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója – írta meg a HVG az Opten cégadatbázis adatai alapján. A Doktor24 Csoport keddi közleményében azt írta, hogy álláspontjuk szerint

súlyos eljárási szabálytalanságok vezettek a felszámolás elrendeléséhez,

ezért a menedzsment minden rendelkezésére álló jogi eszközzel fellép a jogszerű állapot helyreállítása érdekében.

A cégcsoport azt állítja, hogy az ügy egy évekkel ezelőtti, mintegy 40 millió forintos beszállítói követelésből indult, amelyet jogi alapon, jóhiszeműen vitattak. A Doktor24 hangsúlyozta: az eljárás szerintük nem függ össze a társaság fizetőképességével.

A közleményben azt írták, hogy a Doktor24 Csoport idei árbevétele megközelíti a 20 milliárd forintot, EBITDA-ja várhatóan meghaladja az 1,5 milliárd forintot. A cégcsoport több mint 1200 munkatársat foglalkoztat, klinikáin és kórházában pedig több százezer járó- és több tízezer fekvőbeteget lát el.

A Doktor24 szerint az eljárás két ponton is sértette a törvényes garanciákat.

egyrészt azt állítják, hogy a másodfokú döntést a bíróság csaknem négyhetes késéssel kézbesítette,

másrészt a felszámolást három nappal azelőtt rendelték el és tették közzé, hogy a másodfokú döntést joghatályosan kézbesítették volna a társaságnak.

A cég szerint ezzel megfosztották őket attól a törvényben biztosított joguktól, hogy megismerjék a másodfokú eljárás eredményét, és a követelés kiegyenlítésével elkerülhessék a felszámolást.

A Doktor24 közölte: a másodfokú döntés kézhezvételének napján a teljes követelést azonnal kiegyenlítették, amit a hitelező is igazolt, majd közösen kezdeményezték az eljárás megszüntetését.

A cégcsoport szerint a jelenlegi helyzet súlyos reputációs és gazdasági károkat okozhat egy stabilan működő egészségügyi szolgáltatónak. Azt írták, hogy kedd reggel bizonyítékokat nyújtottak át a Fővárosi Törvényszék munkatársainak, és bíznak abban, hogy a bíróság a benyújtott kérelem alapján haladéktalanul helyreállítja a jogszerű állapotot.

A Doktor24 Csoport tulajdonosai és társalapítói között van Kóka János volt gazdasági miniszter, valamint Lancz Róbert egészségügyi menedzser is, aki a Primus Magán Egészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnöke.