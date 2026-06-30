Best practice-ek helyett propagandára költött a Fidesz

Magyar felrótta az előző kormányzatnak azt, hogy ahelyett, hogy külföldön megnézték volna, hogy hogyan kellene megtartani a vizet az elsivatagosodással fenyegetett területeken, inkább propagandára költöttek.

Egyes számítások szerint 4000 milliárd forint hiányzik a víziközműrendszerből,

jelentette ki a miniszterelnök. Azt is számon kérte, hogy miért szűntek meg a napelemprogramok, és felidézte azt is, hogy múlt héten a volt kormánypártok képviselői leszavazták az uniós pénzek hazahozatalát elősegítő törvénymódosításokat.