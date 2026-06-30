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A következő élő közvetítés része Magyar Péter: Átfogó programot indítunk a víziközmű-hálózat megújítására

Best practice-ek helyett propagandára költött a Fidesz

parlament plenáris ülés
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 06. 30. 09:47
parlament plenáris ülés
Mohos Márton / 24.hu

Magyar felrótta az előző kormányzatnak azt, hogy ahelyett, hogy külföldön megnézték volna, hogy hogyan kellene megtartani a vizet az elsivatagosodással fenyegetett területeken, inkább propagandára költöttek.

Egyes számítások szerint 4000 milliárd forint hiányzik a víziközműrendszerből,

jelentette ki a miniszterelnök. Azt is számon kérte, hogy miért szűntek meg a napelemprogramok, és felidézte azt is, hogy múlt héten a volt kormánypártok képviselői leszavazták az uniós pénzek hazahozatalát elősegítő törvénymódosításokat.

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