Balla György a kormányfőnek: Itt ön az egyetlen, aki munka nélkül szerzett jövedelmet

Személyes megtámadtatás címén előbb Latorcai Csaba kért szót, aki kifogásolta, hogy a kormányfő farizeusnak nevezet őt és a képviselőtársait, majd Balla György (Fidesz) hasonló indíttatásból kérte ki magának, hogy az ellenzéki padsorokban olyanok ülnének, akiknek a családtagjai a különböző minisztériumokban érdemi munkavégzés nélkül jutottak volna jövedelemhez. Közölte: az országgyűlésben egyedül Magyar Péter került olyan pozícióba a családtagja révén, hogy ott érdemi munka nélkül szerezhetett jövedelmet – utalva Magyarnak a Diákhitel Központ élén végzett tevékenységére. „Ön egy hazug tróger!” – vágott vissza Balla a kormányfőnek.

Panyi Miklós is személyes megtámadtatásra hivatkozva utasította vissza a saját „letrógerezését”.

Magyar Péter közölte, hogy egyetlen megjegyzése sem számított személyes megtámadásnak.