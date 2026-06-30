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Balla György a kormányfőnek: Itt ön az egyetlen, aki munka nélkül szerzett jövedelmet

parlament plenáris ülés
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 06. 30. 10:53
parlament plenáris ülés
Mohos Márton / 24.hu

Személyes megtámadtatás címén előbb Latorcai Csaba kért szót, aki kifogásolta, hogy a kormányfő farizeusnak nevezet őt és a képviselőtársait, majd Balla György (Fidesz) hasonló indíttatásból kérte ki magának, hogy az ellenzéki padsorokban olyanok ülnének, akiknek a családtagjai a különböző minisztériumokban érdemi munkavégzés nélkül jutottak volna jövedelemhez. Közölte: az országgyűlésben egyedül Magyar Péter került olyan pozícióba a családtagja révén, hogy ott érdemi munka nélkül szerezhetett jövedelmet – utalva Magyarnak a Diákhitel Központ élén végzett tevékenységére. „Ön egy hazug tróger!” – vágott vissza Balla a kormányfőnek.

Panyi Miklós is személyes megtámadtatásra hivatkozva utasította vissza a saját „letrógerezését”.

Magyar Péter közölte, hogy egyetlen megjegyzése sem számított személyes megtámadásnak.

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