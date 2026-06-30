Két városban a helyi járatokon is használható lesz a balatoni napijegy

A nyári főszezonban tesztjelleggel kiterjesztett érvényességet kap Siófokon és Balatonfüreden a Balaton24 napijegy, így a két város helyi autóbusz-hálózatán is használható lesz – jelentette be a Facebookon Vitézy Dávid.

A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a balatoni utasoknak így nem kell nem külön jegyek között eligazodni attól függően, hogy vonattal, távolsági busszal vagy helyi járattal utaznak. A kezdeményezés célja, hogy egyetlen jeggyel lehessen közlekedni a térségben, megkönnyítve az átszállásokat és a helyi közlekedés igénybevételét.

Vitézy hangsúlyozta, hogy a két legnagyobb helyi közlekedési rendszerrel rendelkező balatoni városban induló teszt tapasztalatai alapján a jövőben további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. Bejegyzése szerint az intézkedés az utasbarát szolgáltatások fejlesztését és az autóhasználat környezetbarát alternatíváinak erősítését szolgálja a Balaton térségében.