Négyezer embernél nincs áram Kecskeméten

Az extrém hőség miatt olyannyira megugrott az áramfogyasztás, hogy hétfőn megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs is. Sok helyen maxon pörögnek a légkondik, ventillátorok, ami megterheli a villamosenergia-hálózatot: Kecskeméten négyezer fogyasztó maradt áram nélkül.

Az MTI tudósítása szerint az elektromos hálózat túlterhelése miatt elszállt egy trafó a Bács-Kiskun megyei városban. A szakemberek az áramátalakító helyreállítását már megkezdték. A szolgáltató arról tájékoztatott, hogy este 11 órára már mindenhol visszajöhet az áram.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a rekordhőségben arra kérte a magyarokat, aki teheti, csökkentse az áramfogyasztását este hat és kilenc óra között. Ne ilyenkor használják az otthoni klímát, de a telefonok és laptopok töltését is próbálják máskorra ütemezni, hiszen ezzel sokat tehetünk a villamosenergia-ellátás biztonságos és zavartalan működéséért.