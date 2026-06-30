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Belföld

Négyezer embernél nincs áram Kecskeméten

Mohos Márton / 24.hu
admin Ősze András
2026. 06. 30. 21:25
Mohos Márton / 24.hu
A hőség nemcsak a szervezetet, de a villamosenergia-hálózatot is megterheli.

Az extrém hőség miatt olyannyira megugrott az áramfogyasztás, hogy hétfőn megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs is. Sok helyen maxon pörögnek a légkondik, ventillátorok, ami megterheli a villamosenergia-hálózatot: Kecskeméten négyezer fogyasztó maradt áram nélkül.

Az MTI tudósítása szerint az elektromos hálózat túlterhelése miatt elszállt egy trafó a Bács-Kiskun megyei városban. A szakemberek az áramátalakító helyreállítását már megkezdték. A szolgáltató arról tájékoztatott, hogy este 11 órára már mindenhol visszajöhet az áram.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a rekordhőségben arra kérte a magyarokat, aki teheti, csökkentse az áramfogyasztását este hat és kilenc óra között. Ne ilyenkor használják az otthoni klímát, de a telefonok és laptopok töltését is próbálják máskorra ütemezni, hiszen ezzel sokat tehetünk a villamosenergia-ellátás biztonságos és zavartalan működéséért.

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