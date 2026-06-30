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Gazdaság

Megdőlt a hazai nyári áramfogyasztási rekord

Szajki Bálint / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 30. 13:38
Szajki Bálint / 24.hu
Két évvel ezelőtt felállított csúcsot sikerült túlszárnyalni.

Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs hétfőn, a hitelesített adatok alapján a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot (MW) a hazai villamosenergia-hálózat terhelése, ez 452 MW-tal meghaladta az eddigi nyári rekordot – közölte a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. kedden az MTI megkeresésére reagálva.

Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszerterhelés legmagasabb értéke 7036 MW volt.

A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már, hogy a nyári csúcsterhelés meghaladta a télen mért maximumot, 2015-ben például a nyári csúcs 6457 MW, míg a téli csúcs 6447 MW volt.

A valaha mért legnagyobb értéket Magyarországon idén január 13-án regisztrálták, akkor elérte villamosenergia-rendszer terhelése 8182 MW-ot.

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