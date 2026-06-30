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A következő élő közvetítés része Magyar Péter: Átfogó programot indítunk a víziközmű-hálózat megújítására

A nagyvállalatok is vállaljanak felelősséget

parlament plenáris ülés
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 06. 30. 09:31
parlament plenáris ülés
Mohos Márton / 24.hu

Toroczkai László (Mi Hazánk) szerint szükség lenne arra, hogy a nagyvállalatok – beleértve az akkumulátorgyárakat – is kivegyék a részüket a vízvédelemmel kapcsolatos intézkedésekből, míg Rétvári Bence (KDNP) külön megköszönte az egészségügyi dolgozók munkáját, de arról is beszélt, hogy az utóbbi években a kórházakban felpörgött a klimatizálási program, ami ilyen időjárási körülmények között különösen fontos, de Rétvári szerint az Orbán-kormány vízvisszatartási projekteket is indított.

Rétvári ugyanakkor egyrészt azt nehezményezte, hogy a Fidesz–KDNP által indított vidéki otthonfelújítási program a jelen állás szerint nem folytatódik, másrészt pedig azt, hogy a Tisza megszavazta az uniós vízgazdálkodási programot, ami a KDNP szerint előnytelen a gazdáknak.

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