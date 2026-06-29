Gyakran mondják nekem, hogy lassíts, Péter, nem hajt a tatár. De hajt. A magyar emberektől elrabolt a bukott Orbán-kormány 16 évet, tartozunk a honfitársainknak azzal, hogy ha ezeket az éveket visszaadni már nem is tudjuk, de közelebb vigyük őket egy emberségesebb hazához

– mondta.

Magyarország az Orbán-kormány után olyan, mint egy katasztrófa sújtotta terület. Múlt héten arról beszélt, hogy szőtt át mindent a magyar Cosa Nostra, de ez csak a történet egyik fele. A történet másik fele úgy szól,

a bukott Fideszt egy dolog egyáltalán nem érdekelte. A kormányzás. A magyar emberekért végzett munka, a haza sorsa, a gyermekeink, az unokáink boldogulása. Egyetlen dolog tartotta össze az Orbán-kormány utolsó éveit, a szervezett bűnözés, csak hogy ne kattanjon a bilincs, ne nyíljanak ki a dossziék.

A hétvégi háromnapos informális kormányülésén stratégiai ügyekről tárgyaltak, reggeltől estig azon dolgoztak, hogy felmérjék a rájuk hagyott kárt, és hogy ebből a borzalmas startpozícióból építkezni kezdjenek.

Áttekintették a költségvetést, a külpolitikai feladatokat és a következő hónapok ütemtervét is.

Sajnálja, hogy a pilisszentkereszti kormányülés nem volt nyilvános, mert ha a magyar emberek ott ültek volna velük a teremben, ha velük együtt szembesültek volna azzal, mit hagyott maga után a bukott Fidesz, ugyanazt a megrázkódtatást élték volna át, mint ők.