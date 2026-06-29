rendőrségszolnokkórházhálapénz
Belföld

Rendőri intézkedés volt hétfőn a Hetényi Géza Kórház egyik orvosával szemben

Használhatod: rendőrségi hírek illusztrálása. Ne használd: gyilkosság, erőszak, lakástűz, abúzus, közúti baleset (ezekhez vannak külön illusztrációink). Szerző: Csóti Rebeka / 24.hu, Image: 803252728, Fotó: Fotó 24Hu
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 29. 14:06
Használhatod: rendőrségi hírek illusztrálása. Ne használd: gyilkosság, erőszak, lakástűz, abúzus, közúti baleset (ezekhez vannak külön illusztrációink). Szerző: Csóti Rebeka / 24.hu, Image: 803252728, Fotó: Fotó 24Hu
A kardiológián.

Rendőri intézkedés történt hétfőn a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Kardiológiai Osztályának egyik orvosával szemben – közölte az intézmény vezetősége az MTI-vel.

A kórház az MTI kérdésére válaszolva azt írta: hétfőn rendőri intézkedés történt a a kardiológiai osztály egy orvosával szemben, egyben közölték, hogy a kórházban folyó kardiológiai ellátás biztosított. A nyomozás érdekében mindenben együttműködnek a hatóságokkal – hangsúlyozták.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben későbbre ígért tájékoztatást.

A Szolnok Hangja nevű Facebook-oldal információja szerint a rendőri intézkedés hálapénz elfogadásának gyanújával függhet össze.

(MTI)

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