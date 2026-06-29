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Rémtörténeteket mesélt Magyar Péter a fideszes miniszterekről

Mohos Márton / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 06. 29. 13:53
Mohos Márton / 24.hu

A Tisza-kormány miniszterei Magyar Péter szerint hosszan sorolták a fideszes miniszterekről szóló tapasztalatokat, amelyeket a minisztériumi dolgozókkal beszélgetve ismertek meg. A kormányfő ezek alapján azt állította, hogy

  • Pintér Sándor alatt meg volt tiltva a Belügyminisztériumban, hogy a minisztériumi dolgozók ugyanazt a bejáratot használják, mint a miniszter.
  • A ma már Orbán Anita által vezetett Külügyminisztériumban az előző miniszter idején tilos volt leülni a közösségi terekben, ezért a székeket vissza kellett hozni a raktárakból, ahová a miniszter elvitette őket.
  • Tanács Zoltán fideszes elődje idején tilos volt a miniszterrel egy liftben utazni.
  • Nagy Mártonról pedig Magyar Péter azt mondta, azt beszélik, hogy megtiltotta a kollégáinak, hogy köszönjenek neki, mert úgy érezte, hogy a munkatársai köszönése zavarja őt.
Hegedüs Róbert / MTI
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