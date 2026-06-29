Rémtörténeteket mesélt Magyar Péter a fideszes miniszterekről

A Tisza-kormány miniszterei Magyar Péter szerint hosszan sorolták a fideszes miniszterekről szóló tapasztalatokat, amelyeket a minisztériumi dolgozókkal beszélgetve ismertek meg. A kormányfő ezek alapján azt állította, hogy

Pintér Sándor alatt meg volt tiltva a Belügyminisztériumban, hogy a minisztériumi dolgozók ugyanazt a bejáratot használják, mint a miniszter.

alatt meg volt tiltva a Belügyminisztériumban, hogy a minisztériumi dolgozók ugyanazt a bejáratot használják, mint a miniszter. A ma már Orbán Anita által vezetett Külügyminisztériumban az előző miniszter idején tilos volt leülni a közösségi terekben, ezért a székeket vissza kellett hozni a raktárakból, ahová a miniszter elvitette őket.

által vezetett Külügyminisztériumban az előző miniszter idején tilos volt leülni a közösségi terekben, ezért a székeket vissza kellett hozni a raktárakból, ahová a miniszter elvitette őket. Tanács Zoltán fideszes elődje idején tilos volt a miniszterrel egy liftben utazni.

fideszes elődje idején tilos volt a miniszterrel egy liftben utazni. Nagy Mártonról pedig Magyar Péter azt mondta, azt beszélik, hogy megtiltotta a kollégáinak, hogy köszönjenek neki, mert úgy érezte, hogy a munkatársai köszönése zavarja őt.