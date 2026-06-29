Önkény egypercesek

Az önkény ötven napja

címmel Németh Balázs tett fel kérdést Magyar Péternek. Szerinte Magyar Péter nem azzal foglalkozik, hogy jobbá tegye a magyarok életét, hanem az önkény kiépítésén. Németh szerint új ÁVH-t akar felállítani a kormány a vagyonvisszaszerzési hivatallal és politikai alapon tisztogat.

Tanács Zoltán válaszolt Magyar Péter helyett, és azt mondta, hogy válaszol a kérdés azon részére, amelyben nem volt csúsztatás, hazugság vagy butaság, majd csöndben maradt. Később arról beszélt, hogy körülbelül ezer ígéretet tett a Tisza a kampányban, de ezek közül 50 nap alatt 140-et teljesítettek, ezt a kihelyezett frakcióülésen számolták össze.

És még egy ígéretet teljesítettünk, mindenkinek újra kedvet csináltunk, hogy elolvassa a Micimackót.

– mondta Tanács. Viszonválaszában Németh SZDSZ-ezett.

Ezzel az azonnali kérdések órájának vége.