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A következő élő közvetítés része Forsthoffer Ágnes elvette a szót Magyar Pétertől a parlamentben: a fideszesek megtapsolták, a miniszterelnök megjegyzést tett neki a távollétében

Önkény egypercesek

Mohos Márton / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 29. 18:03
Mohos Márton / 24.hu

Az önkény ötven napja

címmel Németh Balázs tett fel kérdést Magyar Péternek. Szerinte Magyar Péter nem azzal foglalkozik, hogy jobbá tegye a magyarok életét, hanem az önkény kiépítésén. Németh szerint új ÁVH-t akar felállítani a kormány a vagyonvisszaszerzési hivatallal és politikai alapon tisztogat.

Tanács Zoltán válaszolt Magyar Péter helyett, és azt mondta, hogy válaszol a kérdés azon részére, amelyben nem volt csúsztatás, hazugság vagy butaság, majd csöndben maradt. Később arról beszélt, hogy körülbelül ezer ígéretet tett a Tisza a kampányban, de ezek közül 50 nap alatt 140-et teljesítettek, ezt a kihelyezett frakcióülésen számolták össze.

És még egy ígéretet teljesítettünk, mindenkinek újra kedvet csináltunk, hogy elolvassa a Micimackót.

– mondta Tanács. Viszonválaszában Németh SZDSZ-ezett.

Ezzel az azonnali kérdések órájának vége.

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