Márki-Zay Péter: Milyen terrort tudna bevezetni Siófokon Lengyel Róbert?

Én harmadennyiért is elvégeztem ugyanezt a munkát, kevesebbért, mint amit a magánszférában kerestem. Nem a fizetés a kardinális kérdés, hanem az, hogy az egyik hatalmi ág hogyan próbálja korlátozni, majd idővel leuralni a másikat. Ez volt a problémám, és ez most is fenntartom

– mondta az Indexnek adott interjújában Márki-Zay Péter azzal kapcsolatban, hogy a június 29–30-i rendkívüli ülésen szavazhat a parlament a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról.

Hódmezővásárhely polgármestere szerint Sulyok Tamás esetében valóban van egy korlátátlépés, ami „a Fidesz idején is előfordult néha.”

„Sulyok alkalmatlan a köztársasági elnöki posztra, Orbán Viktor bábja, és jogos az aggály, hogy nem a nemzet egységét képviseli, hanem Orbánt. A leváltásával maximálisan egyetértek – csakhogy ezt a Tiszának a programjában vállalt kötelezettségével, a közvetlen köztársaságielnök-választással együtt lenne szabad csak megtenni. Anélkül rendkívül veszélyes precedenst teremt. Ha a köztársasági elnököt ezután is az a parlament választja, amely bármikor el is tudja távolítani, akkor az illető megint csak egy báb lesz – immár nem Orbán Viktor, hanem Magyar Péter bábja. Az egyetlen logikus megoldás az, ha a nép választja” – magyarázta.

A kormányfőnél maximálisan egyetért a nyolcéves korláttal, mert ő a saját megválasztásának a szabályait is átírhatja, és „mint látjuk, éppen ezt teszi.”

Egy polgármester viszont nem tud diktatúrát kiépíteni, és nem írhatja át a saját megválasztásának a szabályait. Milyen terrort tudna bevezetni Siófokon Lengyel Róbert? Nincs indok arra, hogy elvegyék az emberek természetes jogát, hogy elinduljanak egy választáson, és a választók jogát, hogy azt válasszák, akit szeretnének. Miért korlátoznánk? Csak mert eddig nem számoltatták el a korrupt polgármestereket?

– mondta.

Márki-Zay tart tőle, hogy a Tisza előrehozott önkormányzati választásokban gondolkozik. „A jelek erre mutatnak, és nagyon remélem, hogy Magyar Péter és Ruff Bálint tisztázni fogja, hogy nincs ilyen szándék. De még a látszatát is el kell kerülniük, ezért fontos, hogy ne hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek a politikai versenytársaikat érintik, őket viszont nem. A képviselőkre vonatkozó háromciklusos korlát például egyetlen tiszás képviselőt sem érint. Mire pedig érintené őket, lehet, hogy addigra megszüntetik ezt a szabályt. Remélem, ilyen szabály egyáltalán nem lesz, mert demokráciakorlátozó. Az ellenfelek mesterséges kiiktatása a versenyből tisztességtelen gyakorlat. Ilyet nem szabad csinálni, és méltatlan is lenne Magyar Péterhez.”

A Tisza terve még alakul, de látjuk, hogy elkezdték végrehajtani – és ebbe becsúszik néhány olyan lépés is, amely a politikai versenytársak kiiktatását szolgálja.

Ez nem jó. Az érdemi kormányzás és a demokrácia kiépítése terén még sokat várunk a Tiszától. Az Európai Unióhoz való hűség terén óriási az előrelépés, és Orbán leváltása is hatalmas siker. De az elszámoltatással például még adósak. Amíg a legfőbb bűnözők szabadlábon vannak, nincs elszámoltatás. Amíg Lázár János nincs börtönben, addig nincs rendszerváltás sem

– fogalmazott.