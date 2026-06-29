Magyar Péter: Szavaim sincsenek arra az orosz rulettre, amit az Orbán-kormány költségvetési politikának nevezett

A Fidesznek egyetlen célja maradt az utolsó napjaira, hogy az embereik újabb tíz- és százmilliárdokkal gazdagodjanak.

Szavaim sincsenek arra az orosz rulettre, amit az Orbán-kormány költségvetési politikának nevezett. Szakmailag, politikailag, erkölcsileg vállalhatatlan, amit tettek

– jelezte, majd a fideszes képviselőkhöz fordult, akik éveken keresztül Magyar képzeletét is felülmúlva hazudtak.

Tudták, hogy a számok nem igazak, a költségvetést olyan uniós forrásokra helyezték, amelyekről tudták, hogy nem jutnak majd hozzá. Pontosan tudták, hogy az állami beruházások költségének jelentős részét eltitkolták az emberek elől.

Minden egyes fedezet nélkül elköltött milliárd hiányzik valahonnan, a rendőrök, a tanárok fizetéséből, az energiahatékonysági fejlesztésekből, a vízügyi beruházásokból, a nyugdíjasok pénztárcájából, a gyermekvédelemből.